Миф или реальность: может ли лопнуть мочевой пузырь?

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Аделина Ким
Аделина Ким Эксклюзив 1 673 0

Уролог Морозов: мочевой пузырь может лопнуть только при сильных ударах и травмах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Seyfferth; Личный архив Дмитрия Морозова; 5-tv.ru

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Разрыв этого органа может привести к опасному воспалению — перитониту.

Существует мнение, что мочевой пузырь может лопнуть, если долго терпеть и не идти в туалет — однако это всего лишь миф, орган способен разорваться лишь при определенных обстоятельствах. Об этом 5-tv.ru рассказал директор Института Вельтищева Дмитрий Морозов.

Эксперт отметил, что долгое удержание мочи не наносит серьезного вреда здоровью. Но, если делать так постоянно, неприятных последствий избежать не удастся.

«Мочевой пузырь не может лопнуть. Потому что у нас есть мочеиспускательный канал, в самом плохом случае человек просто не удержит мочу», — отмечает специалист.

К разрыву органа, как уточняется, могут привести лишь травмы и удары. Например, во время дорожно-транспортного происшествия или из-за падения с большой высоты.

Если мочевой пузырь все же лопнул, то это может привести к перитониту — воспалению брюшной полости. Морозов отмечает, что иногда даже возможен летальный исход, но при своевременном оказании помощи процесс лечения органа проходит без осложнений. Поэтому при появлении неприятных ощущений стоит незамедлительно обратиться за помощью к специалисту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые научились диагностировать опасное заболевание с помощью музыки.

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