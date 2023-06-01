Режиссер Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии

Режиссер Глеб Панфилов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва
89-летний Панфилов был доставлен в институт Склифосовского с инсультом 11 мая.
Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов находится в реанимации после госпитализации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Состояние тяжелое», — уточнили в медицинском учреждении.
Прежде директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказывал, что Панфилова могут перевести из института Склифосовского в реабилитационное учреждение уже на следующей неделе.
89-летний Панфилов был доставлен в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. По данным Варшавера, у режиссера диагностировали пневмонию.
Глеб Панфилов — автор картины «В огне брода нет», за которую он получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Также он срежиссировал «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «Начало» и другие работы. Знаменитость участвовал в роли постановщика спектаклей в «Ленкоме» и Театре Наций.
Его супруга Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.
Сам Панфилов заявлял, что причиной смерти жены считает переутомление, так как Чурикова всю себя посвятила искусству, поэтому не успевала восстановить силы после выматывающей работы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Панфилова уже в скором времени могут перевести на реабилитацию.
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