Режиссер Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии

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Полина Долгова
Полина Долгова 33 0

Режиссер Глеб Панфилов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Режиссер Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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89-летний Панфилов был доставлен в институт Склифосовского с инсультом 11 мая.

Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов находится в реанимации после госпитализации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Состояние тяжелое», — уточнили в медицинском учреждении.

Прежде директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказывал, что Панфилова могут перевести из института Склифосовского в реабилитационное учреждение уже на следующей неделе.

89-летний Панфилов был доставлен в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. По данным Варшавера, у режиссера диагностировали пневмонию.

Глеб Панфилов — автор картины «В огне брода нет», за которую он получил главный приз кинофестиваля в Локарно. Также он срежиссировал «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «Начало» и другие работы. Знаменитость участвовал в роли постановщика спектаклей в «Ленкоме» и Театре Наций.

Его супруга Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

Сам Панфилов заявлял, что причиной смерти жены считает переутомление, так как Чурикова всю себя посвятила искусству, поэтому не успевала восстановить силы после выматывающей работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Панфилова уже в скором времени могут перевести на реабилитацию.

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