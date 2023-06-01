Госдума денонсировала договор между РФ и Украиной о сотрудничестве по Азовскому морю

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 40 0

Документ был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.

Госдума денонсировала договор между РФ и Украиной о сотрудничестве по Азовскому морю

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

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Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.

Стороны отмечали важность Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, а также призывали сохранять ее для экономики.

Между тем Верховная рада Украины в феврале 2023 года денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. Позднее, 24 мая, президент России Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий проект.

Необходимость прекращения договора возникла после того как Украина утратила статус прибрежного государства после присоединения Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. 

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам проведенных в регионах референдумов, где «за» проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно. Ряд некоторых государств отказался признавать их, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители новых регионов России будут обеспечены полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) до конца 2023 года.

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