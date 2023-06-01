О чем Лавров говорил с главами МИД стран БРИКС в ЮАР

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Лавров провел встречи с главами МИД стран БРИКС в ЮАР

Фото, видео: Reuters / DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELA; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже около двух десятков государств.

Министры иностранных дел стран БРИКС встречаются 1 июня в ЮАР. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже обсудил международную повестку и двусторонние отношения с коллегой из Индии.

Стороны высоко оценили динамику сотрудничества на важнейших направлениях стратегического партнерства. Лавров также провел переговоры с главой МИД Южно-Африканской республики, и сейчас встречается с представителем Саудовской Аравии.

В БРИКС входят пять стран: это Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. Однако желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже около двух десятков государств, среди них — Аргентина, Иран, Турция, Саудовская Аравия. Сейчас вырабатывается единый механизм по их принятию, рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» замглавы МИД Сергей Рябков.

«БРИКС движется вперед. БРИКС демонстрирует силу и востребованность, это, наверное, сейчас центр притяжения многополярного мира. <…> Это один из главных современных форматов, одна из современных площадок, которыми нужно пользоваться для того, чтобы обеспечивать национальные интересы и свой суверенитет», — отметил дипломат.

В Кейптауне министры иностранных дел обсудят создание единой валюты объединения — над этим сейчас работают эксперты. Затронут и подготовку саммита лидеров пяти стран, который должен пройти в Йоханнесбурге в конце августа.

ЮАР станет финальной точкой большого африканского турне Лаврова. На этой неделе министр уже посетил Кению, Бурунди и Мозамбик.

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