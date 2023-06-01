Охватывает всю страну: чем выделяется фестиваль «Движение первых»

Главные площадки мероприятия открыты в 12 крупных городах.

В День защиты детей по всей стране проходит фестиваль «Движение первых», в нем участвуют миллионы школьников и студентов.

Их приветствовал президент России Владимир Путин, отметив, что именно им предстоит сохранить традиции и сделать собственный вклад в развитие страны. Ну а для этого стоит найти дело по душе, в котором раскроются таланты.

«Уверен, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет вам обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания, включиться в интересные, творческие проекты „Движения первых“, в том числе во время начинающихся летних каникул. Возможностей для этого очень много. Вы сможете стать волонтерами науки или научиться создавать роботов, войти в команду игры „Зарница“ в ее современном, обновленном варианте или же присоединиться к юннатам — словом, найти то занятие, которое будет вам действительно по душе и в котором проявятся, раскроются ваши способности», — отметил глава государства.

По словам президента, фестиваль — как и само «Движение первых» — растет и развивается, охватывая всю страну. Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах — от западных границ до Сахалина.