Охватывает всю страну: чем выделяется фестиваль «Движение первых»

Эфирная новость 22 0

В России в День защиты детей проходит фестиваль «Движение первых»

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Главные площадки мероприятия открыты в 12 крупных городах.

В День защиты детей по всей стране проходит фестиваль «Движение первых», в нем участвуют миллионы школьников и студентов.

Их приветствовал президент России Владимир Путин, отметив, что именно им предстоит сохранить традиции и сделать собственный вклад в развитие страны. Ну а для этого стоит найти дело по душе, в котором раскроются таланты.

«Уверен, что фестиваль станет ярким, запоминающимся праздником, поможет вам обрести новых друзей, получить полезные, нужные знания, включиться в интересные, творческие проекты „Движения первых“, в том числе во время начинающихся летних каникул. Возможностей для этого очень много. Вы сможете стать волонтерами науки или научиться создавать роботов, войти в команду игры „Зарница“ в ее современном, обновленном варианте или же присоединиться к юннатам — словом, найти то занятие, которое будет вам действительно по душе и в котором проявятся, раскроются ваши способности», — отметил глава государства.

По словам президента, фестиваль — как и само «Движение первых» — растет и развивается, охватывая всю страну. Сегодня главные площадки фестиваля открыты в 12 крупных городах — от западных границ до Сахалина.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

22:38
«Я английских газет не читаю»: Лавров ответил на слухи о переносе саммита БРИКС
22:25
Бортников обвинил НАТО в диверсиях против России и Белоруссии
22:11
«Я все расскажу Человеку-пауку»: можно ли заставлять детей доедать пищу
22:00
Сверкнула прелестями: Любовь Толкалина опубликовала обнаженные фото
21:47
Охватывает всю страну: чем выделяется фестиваль «Движение первых»
21:30
Битва со старостью: как изменилась Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
«Удар пружиной»: что грозит Волочковой из-за экстремальной диеты
Принца дал: детали главной свадьбы года SHAMAN с сотней поклонниц
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023