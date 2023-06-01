«Я все расскажу Человеку-пауку»: можно ли заставлять детей доедать пищу

Исследователи выяснили, как помочь ребенку полюбить здоровую пищу.

Родители часто ругают детей за нежелание доедать пищу, но это грозит им расстройствами пищевого поведения. Об этом заявили австралийские ученые из Университета Дикина в Австралии.

Впоследствии, как уточняется, ребенок из-за этого может заболеть ожирением или анорексией. Но родители зачастую прибегают к манипуляциям и угрозам, чтобы заставить ребенка доесть то, что они приготовили.

Наверняка многие слышали в детстве угрозы в свой адрес: «пока не съешь, из-за стола не выйдешь» или «если не доешь кашу, то я все расскажу Человеку-пауку». Самая большая ошибка — это манипулировать ребенком таким образом. Так взрослые только расчищают дорогу для будущей булимии или компульсивного переедания.

«Да, нас расстраивает, когда дети отказываются есть приготовленную для них еду. Мы начинаем беспокоиться, что ребенок голоден, что ему не хватает полезных элементов для роста и развития. Но, несмотря на „благие намерения“, угрозы не помогают детям сформировать здоровое отношение к еде», — сказала исследовательница Алиса Бернетт.

Однако существуют способы, с помощью которых можно сформировать здоровые пищевые привычки у детей. Среди них: совместно покупать продукты и готовить еду, не заставлять ребенка есть, когда он не хочет, а также предлагать несколько любимых вариантов еды и совмещать их с пищей, которая ему еще не знакома.

Следуя этим советам, у родителей будет больше шансов приучить своих детей к здоровой еде. Бернетт добавила, что прятать овощи под мясом или в спагетти не стоит.

Пару раз ребенка, как уточняется, получится обмануть. Но дети быстро могут понять, что их водят за нос, а их отношение к овощам станет только хуже.

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