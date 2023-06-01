Самолет Superjet 100 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево
| Происшествия Срочная новость 253 0
Борт принадлежит авиакомпании «Россия».
Фото: www.globallookpress.com / UAC
Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Ожидается, что борт приземлится в 14:47.
Согласно данным табло прилета, рейс Ульяновск — Москва совершил посадку в 14:39.
Читайте также
+19° 758 мм рт. ст.
46%
46%
80.99
0.30 86.50
-0.01
0.30 86.50
-0.01
Нашли ошибку?