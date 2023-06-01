Самолет Superjet 100 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 253 0

Борт принадлежит авиакомпании «Россия».

Самолет Superjet 100 готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

Фото: www.globallookpress.com / UAC

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Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Ожидается, что борт приземлится в 14:47.

Согласно данным табло прилета, рейс Ульяновск — Москва совершил посадку в 14:39.

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