Фигуристы Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при в Финляндии

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Хельсинки. Об этом сообщил Sport24.

Пара сможет принять участие в турнире после того, как французские фигуристы Луиза Эрхард и Маттиа Пеллегри снялись с соревнований. Бойкова и Козловский находились первыми в очереди на освободившуюся квоту после победы на Kinoshita Group Cup в Токио.

Этап Гран-при ISU в столице Финляндии пройдет 20–21 ноября.

Александре Бойковой 24 года, Дмитрию Козловскому — 26 лет. Фигуристы выступают вместе в парном катании и являются трехкратными чемпионами России. В 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира, а в 2020 году выиграли чемпионат Европы. Также российская пара завоевала бронзовые медали европейского первенства в 2019 и 2022 годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио. Пара стала лучшей в соревнованиях спортивных пар, набрав по итогам короткой и произвольной программ 203,66 балла.

Второе место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, а третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Таким образом, весь пьедестал турнира в этой дисциплине заняли российские спортсмены.

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