«Удар пружиной»: что грозит Волочковой из-за экстремальной диеты

Чем танцовщице грозят эксперименты с едой?

Экстремальная диета балерины Анастасии Волочковой из куриного бульона доставит ей проблемы со здоровьем. Об этом 5-tv.ru заявила диетолог Елена Соломатина.

Многие фанаты танцовщицы отмечают, что та стала чрезмерно худой. В одной из публикаций звезда призналась, что в последние дни ест только куриный бульон.

Эксперт сперва отметила, что мы не знаем точное количество потребляемого Волочковой бульона. Объем может исчисляться литрами и даже восполнять калораж, но дело не в этом.

«В любом случае не восполняются определенные компоненты, которые невозможно получить из куриного бульона, невзирая на то, что в нем много чего содержится. Но не все, далеко не все», — объясняет врач.

Соломатина добавила, что в бульоне элементарно нет клетчатки, углеводов, которые все равно дают энергию. Также в этом блюде, как уточнила специалист, отсутствуют многие витамины.

«Любая монодиета она чревата в конечном итоге неким таким „откатом“. И причем очень негативным», — говорит специалист.

Диетолог пояснила, что, если человеку, например, предложили контракт в Голливуде и ему необходимо быстро похудеть, то в будущем ему нужно готовиться к тому, что плата за такие резкие скачки веса обойдется высокой ценой для здоровья.

Если она на один день — то это вполне возможно, а если больше, то нет. В случае, если человек злоупотребляет такими диетами, ему грозит «удар пружиной».

После того, как тело похудеет, обменные процессы в нем уменьшатся, а энергозатраты — снизятся. Даже если пищи будет в меньшем количестве, чем ранее, человек все равно наберет массу: этот процесс продолжит идти за счет жира, а не мышц.

«Поскольку организм пытается все-таки скомпенсировать и отложить про запас, уйти в жир. Ведь его легче использовать в качестве энергии, чем белок», — отмечает эксперт.

Также диетолог объясняет, что после таких изменений фигура будет более рыхлой. Но, если кто-то идет на такое сознательно, то это выбор каждого.

«Дело в том, что у нас есть основный обмен веществ, который необходим для того, чтобы поддерживать дыхание, давление и даже, если мы лежим просто на диване при комнатной температуре и ничего не делаем, то этот обмен происходит», — говорит врач.

Чтобы определить свою норму, необходимо рассчитать показатели по формуле. Нормальная масса тела, которая высчитывается математическими вычислениями, умножается на 24 и множится, условно говоря, на единицу или чуть меньше.

И, если худеющий понижает калорийность еды ниже того уровня, чтобы поддерживать жизнедеятельность, то организм «пугается» и начинает откладывать калории про запас. Этот минимум может потом откликнуться очень нежелательными последствиями, заключила Соломатина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова шокировала публику экстремальной диетой.