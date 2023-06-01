Алферова отреагировала на слухи об алкоголизме Абдулова: «Пил, чтобы продержаться»

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 53 0

Ирина Алферова рассказала о проблемах Александра Абдулова с алкоголем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; Пресс-служба Забайкальского международного кинофестиваля; 5-tv.ru

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Звезды фильма «С любимыми не расставайтесь» прожили в браке 17 лет. Артистка призналась, что в их доме всегда было спиртное.

Народная артистка РФ Ирина Алферова отреагировала на слухи о том, что у ее коллеги и бывшего мужа Александра Абдулова были серьезные проблемы с алкоголем. Актриса дала эксклюзивный комментарий 5-tv.ru во время творческой встречи на Забайкальском международном кинофестивале.

«Он пил. Но он не пьющий. Он пил не для того, чтобы напиться! Он пил, потому что он не мог заснуть. Он пил, чтобы продержаться два дня, три дня. Он как будто выбирал, ему надо было высказать все, что накопил. Ему сцены не хватило!» — в сердцах произнесла Ирина Ивановна.

Актриса призналась, что в ее доме было много спиртного. Поэтому она не понаслышке знает, что такое проблемы с алкоголем. Однако на работе это никогда не сказывалось.

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«Понимаете, пьющий человек — это когда (я знаю, что это такое) много в доме спиртного, и это невозможно. У нас всегда было спиртное. Но чтобы выпить на сцене — боже мой, это вообще невозможно. Это просто исключено! После — можно. Потому что нельзя отойти», — объяснила Ирина Алферова.

В заключение 72-летняя знаменитость сказала, что часто слышит критику в адрес других артистов. В том числе и от собственных коллег. Чаще всего в этих словах нет правды.

«Поэтому я просто в защиту (решила сказать. — Прим. ред.). Я сейчас слышу, как даже очень хорошие актеры говорят про других актеров не очень (хорошие вещи. — Прим. ред.). И про себя, в том числе. Хочу сказать, что это неправда», — подытожила артистка.

Александр Абдулов умер в 2008-м из-за рака легких. Его смерть в 54 года оказалась полной неожиданностью для коллег. Все стали гадать о причинах, вспомнили о вредных привычках артиста. Хотя лучше всех о них известно Ирине Алферовой — в браке с ней актер прожил 17 лет, с 1976-го по 1993 год. Они вместе сыграли в фильме «С любимыми не расставайтесь», а также выступали в театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что привело Александра Абдулова к скоропостижной смерти. Воспоминаниями об этом поделился заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян.

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