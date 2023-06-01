«Ничего нового»: Песков объяснил слухи о секретном плане НАТО против России

Насколько велика вероятность конфликта между Альянсом и РФ?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что в НАТО готовят секретный план на случай столкновения с Россией. По его словам, степень конфликта только растет. Об этом он заявил на брифинге журналистам.

«В рабочих документах НАТО Россия всегда была противником. Ничего нового. Растет степень вовлеченности стран-членов альянса в конфликт», — заявил Песков.

До этого стало известно, что руководство НАТО подготовило секретный план на случай возможного военного столкновения с Россией. В Кремле неоднократно указывали, что Альянс наращивает силы в Европе и нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что расширение НАТО не способствует усилению безопасности в регионе.

При этом Россия готова к диалогу, но не будет игнорировать потенциально опасные для нее действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как НАТО боится военной угрозы от России.