«Ничего нового»: Песков объяснил слухи о секретном плане НАТО против России

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 36 0

В Кремле прокомментировали секретный план НАТО на случай конфликта с РФ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Насколько велика вероятность конфликта между Альянсом и РФ?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что в НАТО готовят секретный план на случай столкновения с Россией. По его словам, степень конфликта только растет. Об этом он заявил на брифинге журналистам.

«В рабочих документах НАТО Россия всегда была противником. Ничего нового. Растет степень вовлеченности стран-членов альянса в конфликт», — заявил Песков.

До этого стало известно, что руководство НАТО подготовило секретный план на случай возможного военного столкновения с Россией. В Кремле неоднократно указывали, что Альянс наращивает силы в Европе и нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что расширение НАТО не способствует усилению безопасности в регионе.

При этом Россия готова к диалогу, но не будет игнорировать потенциально опасные для нее действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как НАТО боится военной угрозы от России.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

16:35
В Херсонской области заявили о пресечении попыток Украины выкрасть детей
16:33
Мэр Харькова сообщил о повреждении промышленного объекта в городе
16:25
«Удар пружиной»: что грозит Волочковой из-за экстремальной диеты
16:24
Суд в Москве продлил арест Дарье Треповой*
16:14
«Команду Хаджиме уже выполнил»: Путин похвалил школьника из Красногорска за стихи про дзюдо
16:10
Блинкен анонсировал предоставление Украине «очень мощного пакета помощи»

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
Миф или реальность: может ли лопнуть мочевой пузырь?
Я артистка и люблю сцену: Анна Седокова оставила сына ради профессии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023