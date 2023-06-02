«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров

Она призвала не читать сплетни про известных артистов, ведь о главном в них редко пишут.

Народная артистка РФ Ирина Алферова в беседе с 5-tv.ru во время творческой встречи на Забайкальском международном кинофестивале посетовала на череду смертей великих коллег, с которыми ей довелось играть на сцене и в кино.

«Люди в нашей профессии — все-таки нервные, тонкие. Очень быстро уходят. И ряды не смыкаются, вот что я хочу сказать. Вот кого уже потеряла я: (Андрей — Прим. ред.) Миронов, (Татьяна — Прим. ред.) Пельтцер, (Евгений — Прим. ред.) Леонов, (Александр — Прим. ред.) Абдулов, (Олег — Прим. ред.) Янковский, (Валентин — Прим. ред.) Гафт, (Евгений — Прим. ред.) Евстигнеев, (Олег — Прим. ред.) Даль. Очень многих моих партнеров замечательных уже нет», — призналась звезда.

Она добавила, что сейчас на сцене «Ленкома» все еще есть хорошие актеры и спектакли. Однако никто, по ее мнению, так и не смог заменить Олега Янковского или ее бывшего мужа Александра Абдулова.

«Эти дыры, вот эта пустота так и осталась. И спектакли — хорошие. Но не лучше, чем было тогда, когда играли эти люди. Леонов — боже мой! Вы не представляете себе, что это были за люди. А теперь еще и (Инна — Прим. ред.) Чурикова…» — добавила актриса.

Знаменитость призвала не верить слухам о великих артистах, которые тиражирует пресса. По словам Алферовой, самого главного там почти никогда не упоминают.

«Уверяю вас, что они были замечательными. То, что вы читаете сейчас (разные сплетни и слухи — Прим. ред.), это им так хочется — тем, кто пишет. Им кажется, что их так заметят. Но это не главное в этих людях. Они жили творчеством!» — подытожила актриса.

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