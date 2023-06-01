Сверкнула прелестями: Любовь Толкалина опубликовала обнаженные фото

Звезда почувствовала летний дух и решила разместить интимный снимок.

Российская актриса Любовь Толкалина опубликовала в своем личном блоге полностью обнаженную фотографию. Звезда находилась в горах и, судя по всему, почувствовала вкус лета. Интимную фотосессию в горах все равно вряд ли кто-то увидит.

Снимок знаменитость решила подписать лаконично: «Лето», пикантный кадр опубликован в материале издания Газета.ру. Актриса, как уточняется, уже не в первый раз публикует откровенные фотографии.

Ей 45 лет, а она до сих пор держит себя в прекрасной форме. Толкалина говорит, что в этом ей помогают йога и ограничения в питании.

Ранее 5-tv.ru писал, что Толкалина опубликовала в личном блоге фото, на котором запечатлена в платье с экстремальным декольте и револьвером. Артистка рассказала, что в таком виде ее запечатлел коллега Филипп Янковский — в настоящее время они вместе снимаются в сериале.