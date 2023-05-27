Толкалина показала фото в платье с экстремальным декольте и револьвером: «Довел меня»

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Игорь Рязов
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Филипп Янковский показал Любовь Толкалину в платье с экстремальным декольте

Толкалина показала фото в платье с экстремальным декольте и револьвером: «Довел меня»

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Роскошный наряд едва прикрывал бюст бывшей возлюбленной режиссера Егора Кончаловского.

Российская актриса Любовь Толкалина опубликовала в личном блоге фото, на котором запечатлена в платье с экстремальным декольте и револьвером.

Артистка рассказала, что в таком виде ее запечатлел коллега Филипп Янковский. Сейчас они вместе снимаются в сериале. Едва прикрывающее бюст голубое платье и пистолет понадобились звезде для одной из сцен.

«Все спрашивают, кто меня довел до пистолета», — в шутку подписала совместный снимок с актером Любовь Толкалина.

фвфцаАртистка признавалась, что публикует откровенные фото ради «чисток» в соцсетях. Instagram* / tolkalinaliuba

Любовь Толкалина известна любовью к публикации своих откровенных фото. Поддерживать себя в идеальной форме в 45 лет ей помогают йога и ограничения в питании. Хотя пикантные снимки артистка размещает не только для того, чтобы похвастаться фигурой.

«Я наслаждаюсь. Для меня это мониторинг того, какие люди меня читают, что это за люди. Я нещадно удаляю всех, кто что-то (негативное. — Прим. ред.) пишет», — рассказывала однажды знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Любовь Толкалина рассталась с режиссером Егором Кончаловским после 20 лет совместной жизни. Актриса призналась в любовной истории на стороне, которая привела ее к больнице и потере ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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