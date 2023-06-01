«Дела очень хорошие»: директор «Ленкома» — о состоянии режиссера Панфилова

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Полина Долгова
Полина Долгова 20 0

Директор «Ленкома» Варшавер рассказал о дальнейшей реабилитации режиссера Панфилова

«Дела очень хорошие»: директор «Ленкома» — о состоянии режиссера Панфилова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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11 мая кинорежиссера госпитализировали с геморрагическим инсультом и воспалением легких.

Состояние госпитализированного с инсультом народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова улучшилось, его готовят к переводу в реабилитационный центр. Об этом рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер изданию «360».

«Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней», — сообщил он.

Также Варшавер опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Панфилова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он отметил, что даже не понимает, кто такое мог придумать. Директор заявил, что сведения не соответствуют действительности, поскольку режиссер к ИВЛ никогда не был подключен.

Помимо этого, руководитель «Ленкома» сообщил, что режиссера ежедневно навещает сын. Панфилов пока не разговаривает, но все понимает. Также Варшавер добавил, что для того, чтобы полностью восстановиться ему потребуется время.

«Время лечит, не зря говорят», — заключил он.

11 мая кинорежиссера госпитализировали с геморрагическим инсультом и воспалением легких.

Глебу Панфилову 89 лет. Полвека он прожил в браке и творческом союзе с народной артисткой СССР Инной Чуриковой.

14 января этого года актриса скончалась в больничных стенах после десяти дней наблюдения и лечения. По словам супруга, причиной смерти жены стало переутомление, так как она всю себя посвятила искусству и не успевала восстановить силы после трудоемкой работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Панфилова уже в скором времени могут перевести на реабилитацию.

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