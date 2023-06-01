Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 267 0

Награду военнослужащий получил за высокие качества.

Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества подполковника Александра Никитина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Его удостоили наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

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