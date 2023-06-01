Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

Населенный пункт Шебекино находится практически под постоянным огнем ВСУ.

Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Президент России Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

Жданова удостоили наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и населенный пункт Шебекино начали обстреливать практически круглосуточно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начинают эвакуировать детей.

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