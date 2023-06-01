В России стартовали мероприятия фестиваля «Движение первых»

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Ребята на фестивалях смогут посетить концерты, конкурсы, мастер-классы, встретиться с учеными и артистами, спортсменами и политиками.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

В День защиты детей президент поздравил с праздником и участников фестиваля «Движение первых». Его мероприятия сегодня проходят по всей стране, главная площадка — в Москве. Программа насыщенная: концерты, конкурсы, мастер-классы, встречи с учеными и артистами, спортсменами и политиками. Сам фестиваль продлится два дня и дает старт долгожданным каникулам.

«У нас сегодня стартует детский летний отдых. Более пяти миллионов школьников по всей стране смогут отдохнуть в течение лета в детских лагерях. Особое внимание уделено ребятам из освобожденных регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Спасибо огромное регионам-шефам, потому что помимо федеральных лагерей есть еще регионы-шефы. Есть и университетские смены. Абсолютное большинство вузов нашей страны летом, когда у них пустые общежития, открывают свои двери для школьников, которые могут не просто отдохнуть, посмотреть страну, но и пройти профориентацию», — заметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во многих детских лагерях, а особенно в круглогодичных — например, «Машук», «Сенеж» и «Таврида» — будут работать проекты общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи. Это позволит расширить программу образования, обучения и развития. Кроме того, в каждом лагере одну из смен обязательно посвятят «Движению первых».

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