В России стартовали мероприятия фестиваля «Движение первых»

В День защиты детей президент поздравил с праздником и участников фестиваля «Движение первых». Его мероприятия сегодня проходят по всей стране, главная площадка — в Москве. Программа насыщенная: концерты, конкурсы, мастер-классы, встречи с учеными и артистами, спортсменами и политиками. Сам фестиваль продлится два дня и дает старт долгожданным каникулам.

«У нас сегодня стартует детский летний отдых. Более пяти миллионов школьников по всей стране смогут отдохнуть в течение лета в детских лагерях. Особое внимание уделено ребятам из освобожденных регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсона, Запорожья. Спасибо огромное регионам-шефам, потому что помимо федеральных лагерей есть еще регионы-шефы. Есть и университетские смены. Абсолютное большинство вузов нашей страны летом, когда у них пустые общежития, открывают свои двери для школьников, которые могут не просто отдохнуть, посмотреть страну, но и пройти профориентацию», — заметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Во многих детских лагерях, а особенно в круглогодичных — например, «Машук», «Сенеж» и «Таврида» — будут работать проекты общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи. Это позволит расширить программу образования, обучения и развития. Кроме того, в каждом лагере одну из смен обязательно посвятят «Движению первых».