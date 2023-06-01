Путин посетил Федеральный детский реабилитационный центр в Подольске

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Президент детально осмотрел все новейшие методы работы в системе здравоохранения.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Путин приехал в Федеральный детский реабилитационный центр в Подольске. Президента встретили глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава медучреждения Елена Петренькина. Поездка главы государства приурочена к Международному дню защиты детей.

Министр здравоохранения рассказал, что вся инфраструктура детского здравоохранения строится вокруг высокотехнологичных центров. 14 таких объектов уже введено, этом году планируется реализовать еще 10 крупных проектов.

Президенту показали полный цикл работы по формированию здоровья ребенка. Самый важный этап — это блок реабилитации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин пообщался с творческим школьником из Красногорска.

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