Ценное украшение — отличное настроение: китайский совет дня на пятницу, 2 июня

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 14 0

Последний день рабочей недели обещает быть удачным практически во всех сферах в жизни.

Ценное украшение — отличное настроение: китайский совет дня на пятницу, 2 июня

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 2 июня?

В пятницу можно будет расслабиться и посвятить день приятным и необременительным делам. Лучше всего пойдут дела сердечные — есть все шансы наладить контакт и добиться желаемого.

Совет дня: пятница идеальный день для презентаций и церемоний открытия. Если не хотите устраивать их сами, то хотя бы посетите такую вечеринку. Хороший повод выгулять в свет себя любимого в новом образе и познакомиться с новыми людьми.

Предостережение дня: из негативных аспектов пятницы стоит выделить повышенную опасность травм и телесных повреждений. День неблагоприятен для начала лечения. Не стоит начинать и диету. Неблагоприятные прогнозы касаются прежде всего людей с Петухом и Кроликом в карте дня.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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Ценное украшение — отличное настроение: китайский совет дня на пятницу, 2...

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