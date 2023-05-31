США предоставят Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

США предоставят Украине боеприпасы для Patrot и HIMARS в новом пакете военной помощи

США предоставят Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На это Вашингтон потратит 300 миллионов долларов.

США выделит Украине новый пакет военной помощи, который будет включать в себя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил в ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности страны Джон Кирби.

Он также анонсировал поставку Киеву новых систем Avenger и переносного зенитного ракетного комплекса Stinger. Этот пакет помощи от Штатов станет 39-м по счету. По данным Пентагона, его стоимость составит 300 миллионов долларов.

«Этот пакет помощи в области безопасности также включает артиллерийские, противотанковые средства и боеприпасы, в том числе десятки миллионов патронов для стрелкового оружия на сумму до 300 миллионов долларов», — говорится в официальном заявлении Пентагона.

В документе отмечается, что за время правления Джо Байдена Вашингтон передал Киеву военную помощь на 38,3 миллиарда долларов. Большая часть из них была передана Украине со старта специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Штаты отказались поставлять Украине ракетные комплексы наподобие британских Storm Shadow. В Пентагоне выразили недовольство тем, что с помощью их техники атакуют российскую территорию.

Тема:
Спецоперация
31 мая
США выступили против ударов Украины по России: «Не поощряем»
31 мая
Макрон: Запад пересмотрит поддержку Украины при провале контрнаступления
31 мая
Обрушились дроны-камикадзе: армия России выдавила ВСУ из опорного пункта
31 мая
Победа за нами: как бойцы ВС РФ используют смекалку в зоне СВО
31 мая
Песков: Европе придется ответить перед своим народом за накачку Украины оружием
31 мая
«Дамы и господа»: Дуда сделал неожиданное заявление о Путине
31 мая
Украинскому снайперу вынесли приговор за убийство волонтера в Мариуполе
31 мая
Украина получила новый грант от США на 1,25 млрд долларов на социальные обязательства
31 мая
Разработаны по заказу ГУР: какими беспилотниками Украина атаковала Москву
31 мая
Генерал ВСУ унизил Зеленского за неспособность трезво оценивать ситуацию
+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский совет дня на среду, 31 м...

Последние новости

23:39
«Все не так просто»: что ответила Бузова на предложение руки и сердца
23:26
США выступили против ударов Украины по России: «Не поощряем»
23:12
«Привлекает состоятельных мужчин шпагатами»: как на самом деле зарабатывает Волочкова
22:54
США предоставят Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет
22:41
Макрон: Запад пересмотрит поддержку Украины при провале контрнаступления
22:28
Жертвы косметологии: как отличить натуральную красоту от пластики

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
«Бьют наотмашь»: кому станет больно от новых антироссийских санкций США
«Нет риска, нет страха»: почему мужчины предпочитают женщинам порно
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023