Звезда «Папиных дочек» Катя Старшова рассекретила бойфренда: «Вместе уже пять лет»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова рассекретила бойфренда

Звезда «Папиных дочек» Катя Старшова рассекретила бойфренда: «Вместе уже пять лет»

Фото: Instagram* / toosad_katerinas

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Актриса рассказала, что встречается с парнем уже долгие годы. Но что она думает о браке?

Актриса Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку в сериале «Папины дочки», впервые рассказала о своем молодом человеке. Его зовут Василий. Чувства между ними зародились во время совместных тренировок по фигурному катанию. При этом они были знакомы уже несколько лет, пишет StarHit.

«Несмотря на то, что мы очень давно друг друга знали, мы не очень много времени проводили вместе вне катка. Так сложилось, что у нас отношения начались. Мы вместе уже пять лет, получается», — рассказала Екатерина.

Актриса сообщила, что молодой человек пока что не сделал ей предложение руки и сердца. Но она не переживает по этому поводу. Екатерина считает, что в браке нет особого смысла.

Ранее, писал 5-tv.ru, Старшова раскрыла тайны съемок в «Папиных дочках».

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