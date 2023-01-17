Шойгу провел совещание по увеличению армии до 1,5 миллиона человек

Увеличение численности российских войск связано с теми противоправными действиями, которые ведут страны «коллективного Запада». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещания с заместителями, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона человек.

По словам Пескова, сейчас идет опосредованная война, включающая в себя участие в боевых действиях, элементы экономической, финансовой, правовой войны.

«С этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечено, Министерство обороны выполняет свою роль», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

В том числе Дмитрий Песков высказался о второй волне частичной мобилизации. Он уверен, что слухи об этом идут с Запада, который пытается умышленно развить эту тему. Представитель Кремля призвал обратить внимание на заявления российского президента Владимира Путина по этому вопросу.

«Ее (тему — Прим. ред.) искусственно будируют из-за рубежа, и внутри страны. Рекомендую вспоминать заявления, которые президент Путин делал на этот счет», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО.