В России планируют снизить зависимость от зарубежных компьютерных технологий

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

«Ъ»: Минпромторг обсуждает вопрос ограничения параллельного импорта вычислительной техники

В России планируют снизить зависимость от зарубежных компьютерных технологий

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Более 20 зарубежных брендов техники будут включены в специальный список ограничений.

В России хотят ограничить параллельный импорт вычислительной техники. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, Минпромторг совместно с российскими производителями захотели внести в такой список более 20 зарубежных брендов. Так, исключить из перечня оборудования, подлежащего параллельному импорту, было предложено технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric и многие другие.

Вчера, 1 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство рассматривает введение новой инициативы, которая обяжет российские компании делать отчисления в пользу государства за использование иностранного программного обеспечения (ПО). Такая вынужденная мера, возможно, будет в силе, пока фирмы не перейдут на российские аналоги.

К слову, после начала специальной военной операции России на Украине и отказа большинства вендоров от поставок в нашу страну, российские IT-компании стали все чаще говорить о проблемах с получением техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США планируют прекратить импорт контактных линз в РФ.

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