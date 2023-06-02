Всем молчать: российским блогерам могут запретить обсуждать наркотики

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В Госдуме обсуждают полный запрет на рассуждения о наркотиках среди блогеров

Всем молчать: российским блогерам могут запретить обсуждать наркотики

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Поможет ли новый закон справиться с данной проблемой в стране?

Российским блогерам хотят запретить даже обсуждать в своих видеороликах наркотические вещества. Об этом сообщают «Известия».

Оказалось, что уже в скором времени в Госдуме примут решение по запрету пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков.

«Сегодня в агрессивной форме через соцсети, через маркетплейсы, при помощи отдельных певцов и блогеров продвигается так называемая культура потребления наркотиков. Государство должно себя вести решительно и конкретно, так как речь в первую очередь идет о здоровье детей», — заявил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По его словам, такая пропаганда идет через YouTube, Instagram* и Telegram, популярных в среде несовершеннолетних. Поэтому запрет на обсуждение наркотиков должен касаться блогеров. Проверка всех источников информации будет осуществляться Роскомнадзором.

До этого стало известно о том, что с 2024 года российским рэперам может грозить уголовная ответственность за тексты о наркотиках. Также предлагается маркировать произведения, в которых идет речь о наркотиках. Возможно, в фильмах для этого будут использовать бегущую строку или специальные титры. Известно, что уголовная ответственность за подобные нарушения будет наступать после двух и более случаев привлечения к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МВД пригрозило рэперам уголовной ответственностью за тексты о наркотиках.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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