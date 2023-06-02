«Неоколониальные манеры»: Лавров осудил Запад на заседании БРИКС в ЮАР

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Встреча глав МИД стран БРИКС завершилась в ЮАР

Фото, видео: Reuters / NIC BOTHMA; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили не менее 19 стран.

Устойчивость мировой экономики и энергетическая безопасность стали главными темами заседания министров иностранных дел стран БРИКС, которое прошло в южноафриканском Кейптауне.

Глава российского МИД Сергей Лавров провел там ряд переговоров. На них, в том числе, обсуждали создание единой валюты для членов стран «пятерки» — на данный момент это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская республика.

Говорили и об односторонних санкциях, которые, по словам Лаврова, мешают найти выход из кризиса. Участники заседания согласились: в этих условиях задача стран «пятерки» — объединиться и обеспечить многополярность экономики, а также не дать Западу путем шантажа влиять на выбор торговых партнеров других государств.

«Подобные, прямо скажем, неоколониальные манеры и практики, основывающиеся на делании жить за счет других, самым негативным образом сказываются на межгосударственном общении и недопустимы в современном мире», — отметил Лавров.

Министр добавил, что государства Азии, Африки и Латинской Америки, тем временем, укрепляют свои экономические позиции. Еще одной ключевой темой заседания стало расширение БРИКС, состав которого не менялся два десятилетия.

Желание присоединиться к экономическому блоку уже выразили не менее 19 стран, в их числе: Аргентина, Иран, Алжир, Турция, Саудовская Аравия и Египет, а 20-й может стать Венесуэла. Как подчеркнул замглавы МИД Китая, все это лишь усилит влияние развивающихся государств на международной арене.

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