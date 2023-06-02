«Серьезно их пугает»: зачем США ограничили информирование России по ДСНВ

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Политолог Кошкин: США ограничили информирование России по ДСНВ из-за угроз безопасности

Фото, видео: www.globallookpress.com / John Wagner; 5-tv.ru

Контролировать выполнение США их обязательств было фактически невозможно — для этого в Вашингтоне создали все условия.

Еще одну попытку манипуляции с помощью договора СНВ предприняли Соединенные Штаты — там заявили, что больше не будут ничего сообщать о своих ядерных силах: сколько ракет, где расположены пусковые установки. Обмен данными, согласно Договору о стратегических наступательных вооружениях, должен, по идее, поддерживать ядерный баланс в мире.

Но, как ранее сказали в МИД РФ, для Вашингтона ДСНВ давно стал орудием для сведения политических счетов. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий изучил вопрос.

Архитектура ядерной безопасности стремительно разрушается и ставит под угрозу весь мир. Ключевое и последнее соглашение между США и Россией в этой сфере — на грани существования.

Вашингтон официально отказывается выполнять ряд положений Договора о стратегических наступательных вооружениях или СНВ-3. В Госдепе заявили, что с 1 июня США отказывают России в уведомлениях, требуемых в соответствии с договором, включая передачу обновленной информации о статусе или местонахождении подпадающих под действие договора вооружений.

Свое решение ведомство назвало пропорциональными контрмерами — там при этом забывают, что они сами способствовали разрыву ДСНВ. Еще в феврале Владимир Путин объявил о приостановке участия нашей страны в договоре в ответ на агрессивную политику Вашингтона, который заявлял о намерении нанести России «стратегическое поражение» на Украине, одновременно требуя доступа на ядерные объекты в РФ.

При этом США продолжали делиться полученной информацией с союзниками по НАТО, грубо нарушая положения договора.

«Мы неоднократно публично и по дипканалам разъясняли мотивы приостановки Россией участия в соглашении. Приводили исчерпывающие юридические обоснования нашего решения, которое в полной мере соответствует Венской конвенции о праве международных договоров. <…> Путь к возобновлению действия договора — только один, и он хорошо известен коллегам. Вашингтону необходимо отказаться от враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение“», — подчеркивали в посольстве РФ в США.

Вместо этого — дальнейшая эскалация: в рамках пакета своих контрмер США больше не будут передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, отзывают уже выданные российским специалистам визы для проведения инспекций и не будут выдавать новые. А еще перестанут отправлять Москве телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

«США волнуются после того, как мы приостановили действия договора об СНВ. Потому что для США это чувствительная зона для их безопасности. <…> А вот если стратегическое наступательное вооружение будет задействовано или же находится в режиме, когда они не контролируют наши действия, это их серьезно пугает. Потому что это уже непосредственно угрожает безопасности их территории», — пояснил политолог Андрей Кошкин.

По сути, договор СНВ-3 до недавнего времени оставался последним бастионом сохранения ядерного баланса в мире. По нему Россия и США могут иметь не больше полутора тысяч готовых к применению ядерных зарядов, 700 межконтинентальных баллистических ракет для них — в шахтах, на подлодках и на тяжелых бомбардировщиках, чуть больше — пусковых установок.

Вот только контролировать выполнение Соединенными Штатами своих обязательств было фактически невозможно — для этого в Вашингтоне создали все условия.

«Они тормозили выдачу виз нашим инспекторам, они запретили полет наших самолетов на территорию Соединенных Штатов, ввели санкции для полетов наших самолетов через Европу, и, более того, мухлюют с предоставлением данных о своем ядерном потенциале. Ну, например, якобы переоборудовали бомбардировщики Б-52 в учебные», — отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

Для США договор давно превратился в лучшем случае в фикцию, а в худшем — в инструмент давления и шантажа, что подтверждает нынешнее заявление Госдепа. Власти нашей страны не раз говорили — Россия понимает всю важность сохранения ядерного баланса, а потому не закрывает тему СНВ и призывает к диалогу всех, кому важна надежная архитектура мировой безопасности.

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