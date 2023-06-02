Изменился до неузнаваемости: «качка» Шифрина не узнать в образе старца

|
Аделина Ким
Аделина Ким 1 099 0

Артист Ефим Шифрин предстал в образе Раби Азриэля и удивил зрителей

Изменился до неузнаваемости: «качка» Шифрина не узнать в образе старца

Фото: Кадр из к/ф «Контракт», реж. Владимир Мирзоев, 2012 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда предстал перед зрителями в традиционном облачении раввина.

Поклонники привыкли видеть 67-летнего актера Ефима Шифрина в образе «качка» — с большими и выразительными мышцами. Поэтому, когда он вышел на сцену в образе старца с седой бородой, многие зрители не узнали его.

Журналист издания dni.ru побывал на премьере спектакля «Между двух миров» и рассказал о непривычной роли артиста. Сюжет постановки основан на материалах, собранных писателем Анским во время этнографической экспедиции, которую он организовал незадолго до Первой мировой войны.

Эта история стала основой для нескольких фильмов и опер. Сейчас эту пьесу поставила Нина Чусова, главные роли сыграли Валерия Ланская, Александр Казьмин, Лика Рулла и многие другие.

Ефим ШифринЕфим Шифрин в образе старца на сцене театра. Фото: dni.ru / Феликс Грозданов

Несмотря на неожиданную роль, белобородый Шифрин с образом раввина в синагоге, по мнению многих, справился превосходно. А его умение передавать эмоции персонажа вызывает у зрителя восторг.

Однако узнать актера в образе раввина Азриэля практически невозможно, ведь на нем надето традиционное облачение раввина. А черную шляпу он умело меняет на молитвенное облачение, представляющее собой прямоугольное покрывало. Удивительно, но на мускулистом Шифрине этот образ смотрится весьма органично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шифрин получил прощальное письмо от умершего почти 30 лет назад отца.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

18:42
«Перебои по всему миру»: как Запад мешает осуществлению зерновой сделки
18:40
Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в Калужской области в 2023 году
18:29
«Трудно… Рыдаю»: Наталия Медведева о трудностях в воспитании детей
18:18
Устинов рассказал, как жена и мама отнеслись к его решению отправиться на СВО
18:08
Двое российских бойцов захватили опорный пункт ВСУ близ Марьинки
18:05
Конфликты, ссоры и обиды на новом уровне: прогноз Таро на неделю с 5 по 11 июня

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Шебекино окутано дымом: опубликованы кадры разрушений из Белгородской области
Снится бывший, смерть и погоня: что подсознание кричит через ночные кошмары
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео