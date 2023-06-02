ВСУ нанесли удар по территории порта Бердянска

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 99 0

В городе прозвучало несколько взрывов. Что происходит?

ВСУ нанесли удар по территории порта Бердянска

Фото: www.globallookpress.com / hmad Hasaballah

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории порта в городе Бердянск Запорожской области. Об этом сообщают местные власти.

По последней информации, жертв и разрушений нет.

Также о взрывах в регионе сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в городе были слышны взрывы.

«Это может быть попытка ракетного обстрела населенного пункта украинскими боевиками, сопровождающаяся работой российской ПВО», — написал Рогов в своем личном блоге.

Другой информации пока нет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ пытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow.

Тема:
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