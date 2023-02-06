Никита Михалков появился на публике впервые после госпитализации

Режиссер Никита Михалков появился на публике впервые после экстренной госпитализации в январе. Прославленный маэстро появился на сцене среди участников спектакля «12» в Театре сатиры. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры присутствия оскароносного режиссера в зале.

Спектакль «12» поставлен по мотивам одноименного фильма Михалкова и повествует о 12 присяжных, решающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего отца. В постановке заняты известные российские актеры, в числе которых Владимир Долинский, Сергей Степанченко, Николай Бурляев и другие.

До этого ожидалось, что Михалков появится на церемонии вручения национальной кинонаграды России «Золотой орел» 27 января, однако этого не произошло.

Об экстренной госпитализации режиссера стало известно 5 января. Сообщалось, что 77-летний режиссер находится в состоянии средней степени тяжести, у него диагностировали грипп.

Через несколько дней Михалков вышел на связь со встревоженными поклонниками из больницы, поблагодарив всех, кто беспокоится о нем и оставляет пожелания поскорее поправиться.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что Владимиру Путину регулярно докладывают о состоянии здоровья Михалкова.

О выписке режиссера из больницы стало известно 24 января. В соцсети Михалков сообщил, что ему потребуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но «раз врачи отпустили, значит, они спокойны». Также он сообщил, что уже приступил с командой к подготовке первого в этом году выпуска авторской программы «Бесогон» и пообещал скоро показать его зрителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кинодраматург, актер и режиссер Александр Адабашьян рассказал о состоянии Михалкова после выписки.