Оказывается, Америке интереса процветающая Россия.

Американцы не враги для России. Об этом говорит госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии в здании ратуши Хельсинки, пишет ТАСС.

«На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», — заявил Блинкен.

По его словам, США не планировали свергать российское правительство.

«Российское будущее должны выбирать россияне», — заключил политик.

Усиленное санкционное давление на Москву продолжается с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика все выдерживает и не рухнет из-за введенных ограничений. Кроме того, попытки ослабить РФ США и их партнеры предпринимали и задолго до начала боевых действий. По факту многие санкции не только оказываются неэффективными, но и ухудшают уровень жизни простых людей в недружественных Москве государствах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США анонсировали новые санкции против России.