Гладков: более 850 снарядов прилетело в Шебекинский городской округ со стороны Украины 1 июня

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

С такой ситуацией регион сталкивается впервые.

Гладков: более 850 снарядов прилетело в Шебекинский городской округ со стороны Украины 1 июня

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

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Более 850 прилетов снарядов было зафиксировано только за один день, 1 июня, в Шебекинском городском округе. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, это самое большое количество прилетов с начала обстрелов Белгородской области.

«У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днем, положительная динамика есть», — заявил Гладков.

Также он добавил, что если сравнивать ситуацию со вчерашним днем, то все гораздо спокойнее.

В последнее время агрессия украинских националистов усилилась и город Шебекино в Белгородской области начали обстреливать практически круглосуточно. Так, минувшей ночью боевики ВСУ обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град». Несколько мирных жителей получили ранения, пострадала инфраструктура.

Ранее 5-tv.ru показал кадры разрушений из Белгородской области.

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