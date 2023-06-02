Шебекино окутано дымом: опубликованы кадры разрушений из Белгородской области

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 53 0

Корреспондент «Известий» показал кадры разрушений в Шебекино Белгородской области

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Обстановка на месте остается крайне напряженной.

ВСУ продолжают обстреливать белгородское Шебекино, в том числе нанося удары по частному сектору. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин опубликовал кадры разрушений.

Шебекино в настоящее время укутано черным дымом: пострадали некоторые дома в частном секторе и отдельные постройки в городской черте. Попадание по промзоне было прицельным — возможно, там находился резервуар с топливом.

Как стало известно 5-tv.ru, гражданские объекты ВСУ обстреливали из тяжелых видов вооружения. По данным корреспондента, до сих пор периодически слышно, как работает ПВО.

«Буквально полчаса назад случилось попадание в обычный жилой дом, верхние квартиры. Обшивку разнесло вокруг. Возгорания от таких ударов продолжаются по всему городу», — говорит журналист.

Сафиулин сообщает, что центру Шебекино нанесен значительный урон: многие здания разбиты, а объекты на центральной улице остались без стекл. После попадания снарядов артиллерии в крыши зданий до сих пор идет дым.

Украинские неонацисты, как уточняется, продолжают вести арт-дуэли. Однако российские военные не уступают, купируют и наносят ответные удары. Обстановка на месте крайне напряженная, подытоживает Сафиулин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли после обстрела автодороги в Шебекино.

Тема:
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