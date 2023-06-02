Умер заслуженный артист России Николай Малинкин

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Полина Долгова
Полина Долгова 66 0

Заслуженный артист России Николай Малинкин умер на 76-м году жизни

Умер заслуженный артист России Николай Малинкин

Фото: Кадр из сериала «Час Волкова», 2007 г.

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Советский актер скончался на 76-м году жизни.

Заслуженный артист России Николай Малинкин умер в 75 лет. О трагедии стало известно после публикации некролога на сайте московского театра «Жар-птица». Причина смерти артиста не раскрывается.

«Он ушел от нас со светлой памятью, как Дед Мороз в новом спектакле „Морозко“, который он играл для детей в этом сезоне», — говорится в заявлении театра.

Отмечается, что Малинкин был одним из создателей детского театра кукол в «Сокольниках» города Москвы, указ о создании которого был подписан 1 апреля 1991 года.

«Жар-птице» артист отдал 32 года. При нем было создано более 100 спектаклей, он играл сказочных персонажей, писал пьесы и стихи, защищал репертуар русского фольклора.

«Играл роли от Волка до Короля, писал пьесы, сочинял стихи, был ярым защитником репертуара русских народных сказок», — добавляет руководство театра.

Артист родился 19 мая 1948 года. В 1969-м он поступил в Студию московского театра кукол, а в 1985-м окончил ГИТИС. Его дебют на телевизионном экране состоялся в 1977 год, в политической драме «Ночь над Чили». Также он принимал участие в таких проектах, как «Семен Дежнев», «Час Волкова», «Пятая стража» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда эпизода, актер из сериалов «Интерны» и «Глухарь» Валерий Громовиков.

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