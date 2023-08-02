«Мало знакомятся!»: Звезда «Сладкой жизни» Марта Носова о современных мужчинах

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 87 0

Звезда «Сладкой жизни» Носова считает, что мужчины меньше стали знакомиться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Артистка досадует, что представители сильного пола стали оказывать меньше знаков внимания.

Мужчины перестали проявлять инициативу. Звезда сериала «Сладкая жизнь» Марта Носова эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru, как изменились представители сильного пола за последнее время, на презентации благотворительного фонда Катерины Кейру «Женщина вправе сказать».

«Мало знакомятся! Мужчины сейчас стали как-то действительно мало знакомиться, мало уделять внимания такого мужского, то есть необязательно подходить и напрямую знакомиться, но мне кажется, раньше как-то легче завязывалась беседа между мужчиной и женщиной», — досадует Носова.

Звезда «Сладкой жизни» предполагает, что отсутствие инициативы у мужского населения может быть связано с развитием социальных сетей, когда молодые люди привыкли общаться на просторах интернета.

«Мне бы хотелось, чтобы эти знакомства в таком легком формате вернулись, чтобы было больше коммуникации дружеской и интересной с мужским полом», — поделилась артистка.

Марта Носова с самых ранних лет занимается хореографией. В 2005 году она выиграла чемпионат мира по спортивным танцам, а после даже ставила выступления балета «Тодес». В 2014 году танцовщицу, не имеющую актерского образования, утвердили на главную роль сериала «Сладкая жизнь», которую и принес ей всенародную любовь и популярность.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко обожает играть отрицательных персонажей.

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