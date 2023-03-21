Звезда «Сладкой жизни» Лукерья Ильяшенко: обожаю играть отрицательных персонажей

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 835

Образ антагониста актрисе более интересен из-за его фактурности и многогранности.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Актриса Лукерья Ильяшенко любит играть отрицательных персонажей. Об этом она рассказала на премьере фильма «Сергий против нечисти: Шабаш».

Артистка призналась, что ей не нравится быть положительным героем. По словам Ильяшенко, такой образ слишком прост и скучен и не требует особого актерского таланта.

«Потому что нечего играть. Потому что у антагонистов всегда палитра актерская шире. Они неоднозначнее, они всегда на контрапункте», — делится актриса.

Лукерья Ильяшенко получила популярность после съемок в сериале «Сладкая жизнь», где она сыграла роль любовницы-разлучницы Леры. В 2019 году девушке досталась главная роль в постапокалиптическом триллере «Аванпост», а в 2021 году сыграла вампиршу в сериале «Вампиры средней полосы». 16 марта 2023 года в кинопрокат вышел фильм «Сергий против нечисти: Шабаш», где Ильяшенко досталась роль следователя, сражающейся с силами зла.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце приписали звезде сериала «Сладкая жизнь» Лукерье Ильяшенко роль разлучницы.

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