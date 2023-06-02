В США заявили о стремлении КНР получить более тысячи ядерных боезарядов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Салливан: КНР планирует получить к 2035 году более тысячи ядерных боезарядов

В США заявили о стремлении КНР получить более тысячи ядерных боезарядов

Фото: www.globallookpress.com / Li Gang

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Между тем американцы готовы к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями без предварительных условий.

Китай планирует обзавестись к 2035 году большим количеством ядерных боезарядов. Об этом сообщает помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в прямом эфире в Белом доме.

По его словам, в КНР отказываются от диалога по стратегической стабильности с США.

«КНР идет к тому, чтобы к 2035 году обладать 1,5 тысячами ядерных боезарядов, что станет одним из крупнейших в истории ядерных наращиваний в условиях мирного времени», — заявил Саллливан.

Также он добавил, что Китай до сих пор предпочитал не садиться за стол переговоров по контролю за вооружениями и отказывался делиться информацией о размерах и масштабах своих ядерных сил.

В настоящее время в США не видят готовности Пекина обсуждать изменения в своем ядерном потенциале. А по его мнению, именно способность разделять эти сферы была «основой ядерной безопасности и стратегической стабильности на протяжении десятилетий».

Отношения между Китаем и Штатами стали напряженнее после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году в рамках азиатского турне. КНР считает остров своей территорией и резко реагирует на поддержку его независимости со стороны других государств. Несмотря на этот известный факт Пелоси привезла конгрессменов на Тайвань и провела там два дня.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как РФ и Китай нанесли удар по экономике США.

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