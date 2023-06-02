Стать большими художниками: в Тульской области начался фестиваль искусств

Такие летние фестивали — еще и отличная возможность совместить учебу и отдых.

Тульская область на четыре дня стала самой креативной площадкой страны — на живописном берегу Оки проходит фестиваль искусств.

Туда приехали ученики художественных школ и ИЗО-студий со всего региона. Каждый день в расписании пленэры, мастер-классы, еще в программе множество экскурсий — например, в музей Василия Поленова.

Кроме этого, юные художники смогли пообщаться с вице-премьером Татьяной Голиковой и губернатором региона Алексеем Дюминым. Они, как уточняется, также посетили площадку.

«Я думаю, что взаимодействие здесь со специалистами, знаковыми специалистами и именами России позволит вам научиться, позволит вам развить свои интересы и компетенции. И, может быть, стать большими художниками, которых потом мы будем смотреть не только в галереях России, но и мира, поэтому я желаю вам успеха», — сказала Голикова.

По словам Дюмина, фестиваль искусств в Тульской области проходит впервые. Однако в регионе накоплен большой опыт того, как помогать талантам.

«Мы уже в Тульской области запустили мастерскую талантов — это музыкальное направление. Такие мэтры приезжают к нам, как Денис Мацуев, Гергиев, Игорь Бутман, и дают мастер-классы, проводят обучение с нашими ребятами. В Ясной Поляне мы открыли центр одаренных детей по гуманитарному направлению: это языки и литература», — пояснил Дюмин.

Такие летние фестивали — еще и отличная возможность совместить учебу и отдых, говорят участники. Так, уже завтра художники запустят в небо над Окой десятки воздушных змеев.