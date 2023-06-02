«Смысл моей жизни»: Гузеева поделилась редким фото повзрослевших детей

Звезда кино поблагодарила наследников за то, что они выбрали ее.

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева выложила в социальной сети редкое фото своих детей.

«Сегодня (1 июня — Прим. ред.) День защиты детей. Вы — смысл моей жизни. Вы — лучшее в моей жизни. Вы лучшие сами по себе. Спасибо, что выбрали меня. Пусть всегда будет солнце! Люблю», — написала артистка.

Фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_

У 64-летней звезды есть сын Георгий, который родился в 1992 году от сценариста Кахи Толордавы, и дочь Ольга, появившаяся на свет в 2000 году от ресторатора Игоря Бухарова.

Прежде артистка признавалась, что была «железобетонной» матерью для своих детей. Теперь перед сном она каждый раз мысленно просит за это прощения. Известно, что в телефонной книге сын записал ее под именем «Зима», но такое прозвище знаменитость не обижает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Гузеева скромно отметила день рождения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.