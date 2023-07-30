«Я ем, когда хочу»: как Дарья Повереннова сохраняет фигуру

Актриса подчеркивает, что современному городскому жителю много питаться не нужно, потому что он мало тратит энергии.

Дарья Повереннова придерживается интуитивного питания. Об этом актриса эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в ГУМе, где прошел традиционный день мороженого.

«Я ем как животное. Я хочу — ем, хочу — не ем. Мне кажется, это правильно. Потому что завтрак, обед, ужин, первое, второе, третье, компот — мы не работаем в поле. Нам не нужно столько калорий, мы не успеваем их потратить. Поэтому надо включать мозги, когда слушаешь все советы профессионалов и околопрофессионалов», — убеждена Повереннова.

По утрам актриса предпочитает пить горячую воду с лимоном и имбирем. От кофе Повереннова отказалась три года назад, потому что почувствовала, что стала зависимой от напитка. О принятом решении актриса не жалеет, ведь, по ее словам, качество кожи заметно улучшилось. Тем не менее, особых ограничений в ее рационе нет. Главное, как говорит сама Повереннова, соблюдать умеренность в приемах пищи. Актриса, например, очень любит мороженое и с легкостью может себе позволить съесть сладкое на ночь.

Также для поддержания стройной фигуры Повереннова каждый день бегает по четыре километра. Зимой актриса бегает по дорожке в спортзале, а летом ее можно встретить на улицах города.

Ранее 5-tv.ru писал, что Повереннова поделилась с поклонниками своими секретами красоты и молодости.