«Я ем, когда хочу»: как Дарья Повереннова сохраняет фигуру

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 49 0

Дарья Повереннова придерживается интуитивного питания

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Актриса подчеркивает, что современному городскому жителю много питаться не нужно, потому что он мало тратит энергии.

Дарья Повереннова придерживается интуитивного питания. Об этом актриса эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в ГУМе, где прошел традиционный день мороженого.

«Я ем как животное. Я хочу — ем, хочу — не ем. Мне кажется, это правильно. Потому что завтрак, обед, ужин, первое, второе, третье, компот — мы не работаем в поле. Нам не нужно столько калорий, мы не успеваем их потратить. Поэтому надо включать мозги, когда слушаешь все советы профессионалов и околопрофессионалов», — убеждена Повереннова.

По утрам актриса предпочитает пить горячую воду с лимоном и имбирем. От кофе Повереннова отказалась три года назад, потому что почувствовала, что стала зависимой от напитка. О принятом решении актриса не жалеет, ведь, по ее словам, качество кожи заметно улучшилось. Тем не менее, особых ограничений в ее рационе нет. Главное, как говорит сама Повереннова, соблюдать умеренность в приемах пищи. Актриса, например, очень любит мороженое и с легкостью может себе позволить съесть сладкое на ночь.

Также для поддержания стройной фигуры Повереннова каждый день бегает по четыре километра. Зимой актриса бегает по дорожке в спортзале, а летом ее можно встретить на улицах города.

Ранее 5-tv.ru писал, что Повереннова поделилась с поклонниками своими секретами красоты и молодости.

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«Я ем, когда хочу»: как Дарья Повереннова сохраняет фигуру

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