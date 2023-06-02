В Подмосковье создадут научный городок с центром ядерной медицины

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 21 0

Уникальный научный объект будет построен благодаря реализации проекта «СИЛА». Соглашение об этом уже подписано.

Фото, видео: 5-tv.ru

Правительство РФ утвердило распоряжение о реализации в подмосковном городе Протвино масштабного научного проекта «СИЛА» на базе Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова (ИФВЭ). Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор региона Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В рамках проекта в городе организуют научный городок, создадут биотехнологический кластер с центром ядерной медицины, а также построят ускоритель синхротрона-лазера. Все это позволит создать более двух тысяч рабочих мест. Объем инвестиций оценивается более чем в 140 миллиардов рублей.

«На территории Протвино, а теперь уже Большого Серпухова, реализуется крупный проект. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы сюда приезжали молодые таланты, чтобы они здесь воплощали свои самые смелые мечты под руководством опытных ученых, академиков», — заявил Андрей Воробьев.

Михаил Ковальчук добавил, что уникальный проект позволит объединить две мощных исследовательских мегаустановки: источника синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах. В результате ученые смогут получать данные о структуре и свойствах вещества на уровне отдельных атомов.

«Вы разгоняете частицы до немыслимых энергий (практически до световой скорости), сталкиваете их и моделируете то, что произошло 14 миллиардов лет назад — как образовались атомы, молекулы, потом кварки и так далее. Это фундаментальная физика, понимание существа материи», — объяснил важность проекта президент Курчатовского института.

Ожидается, что диаметр кольца основного накопителя в Протвино — центрального элемента комплекса — превысит 1100 метров. Общая площадь сооружения достигнет почти 190 тысяч квадратных метров.

Михаил Ковальчук напомнил, что строительство мегаустановок ведется в рамках специальной федеральной программы. Она же начала работать по указу президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что в течение пяти-восьми лет по всей стране будет выстроена сеть из мегаустановок. В результате у России появится лучшая в мире исследовательская инфраструктура класса mega-science (меганаука).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ковальчук рассказал о создании мощнейшей инфраструктуры меганауки в РФ.

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