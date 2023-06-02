Долгожданный момент: Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 4 305 0

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Новым избранником певицы стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев.

Певица Татьяна Буланова вышла замуж. Торжество прошло в Санкт-Петербурге 2 июня. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше артистки на 19 лет. О своей помолвки влюбленные объявили о помолвке еще в ноябре прошлого года.

Как стало известно 5-tv.ru, жених предстал перед публикой в элегантном синем костюме, а невеста — в воздушном платье нежно-кремового оттенка. Из зала бракосочетаний уже супруг вынес певицу на руках и посадил в автомобиль.

Этот брак стал для 54-летней певицы третьим. За личной жизнью звезды всегда пристально наблюдали журналисты и поклонники.

В первый раз Буланова вышла замуж еще в годы сотрудничества с коллективом «Летний сад». Тогда ее мужем стал руководитель группы Николай Тагрин. С музыкантом она прожила 13 лет. В 1993 году Татьяна подарила мужу сына, мальчика назвали Александром. Но брак распался.

В 2005 году Татьяна Буланова стала женой футболиста Владислава Радимова. Артистка была на шесть лет старше второго мужа, но это не помешало им создать союз. В 2007-м у пары появился сын Никита. Но, к сожалению, супруги развелись. По слухам, причиной расставания стала неверность мужчины.

Наследники Булановой с теплотой относятся к ее нынешнему избраннику.

Ранее 5-tv.ru писал, что появилось первое видео со свадьбы Татьяны Булановой.

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