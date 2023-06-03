Киевский чиновник предложил Кличко написать заявление об отставке

Скандал с бомбоубежищами продолжается.

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко подать в отставку. Об этом он заявил в прямом эфире местного телеканала.

Собственно, чиновник обратился к Кличко с таким предложением после того, как тот возложил вину за ситуацию бомбоубежищами на глав районных администраций.

«Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно», — сказал Ратников.

Он указал, что они оба представляют интересы жителей столицы и вместе отвечают за свои проступки. Ратников удивился, что Кличко думает, будто бы за все, что происходит в Киеве, несут ответственность только главы районных администраций.

«Поэтому встает вопрос — а за что тогда отвечает мэр?» — заключил чиновник.

Скандал с работой бомбоубежищ

История получила свое развитие в конце мая. Тогда местные жители столицы Украины не смогли попасть в закрытое на ночь метро, когда в городе звучала воздушная тревога. Аналогичная ситуация произошла и в ночь на 1 июня, когда жители Киева побежали в бомбоубежище, расположенное в поликлинике в Деснянском районе, но оно оказалось закрыто.

Президент Украины Владимир Зеленский уже 2 июня поручил проверить бомбоубежища по всей Украине, а его тут же заподозрили в сознательном срыве работы бомбоубежищ с целью провокации — чтобы потом можно было обвинить Россию в жертвах среди мирного населения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Кличко призвал Зеленского взять на себя вину за скандал с бомбоубежищами.