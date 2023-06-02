Кличко призвал Зеленского взять на себя вину за скандал с бомбоубежищами

Киевляне обнаружили, что укрытия в столице Украины и других городах все чаще оказываются запертыми. Причем их не открывают, даже если слышат стук.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что власти плохо организовали работу бомбоубежищ в столице Украины. Однако ответственность за это он возложил не только на себя и подчиненных, но и президента страны Владимира Зеленского.

«Это не оправдание ни для кого совершенно. Понятно, что ответственность общая. Всех служб и моя — как мэра города. Но также хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства», — заявил Кличко в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Мэр Киева пожаловался, что не может не только уволить главу района, но даже объявить ему выговор. Вдобавок, главы девяти из десяти районов входят в пропрезидентскую партию «Слуга народа». Да и руководитель Киевской городской военной администрации назначен офисом президента.

«Это если об общей и справедливой ответственности», — отметил Кличко.

В заключение он сообщил, что бюджет украинской столицы выделил на обустройство бомбоубежищ в 2022 и 2023 годах около 1,2 миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей). Деньгами эти распоряжаются главы районов, работу которых мэр назвал неудовлетворительной.

Скандал с работой бомбоубежищ

История получила бурное развитие в конце мая. Тогда жителей Киева не пустили в закрытое на ночь метро, несмотря на продолжительную воздушную тревогу. Сотрудники слышали, как перепуганные люди стучат в закрытые двери, но игнорировали это. Похожие ситуации произошли и в других городах.

Дополнительный импульс скандалу придало происшествие в ночь на 1 июня. Как утверждает Киевская городская прокуратура, жители столицы побежали в бомбоубежище, расположенное в поликлинике в Деснянском районе, но оно оказалось закрыто. По данным Киева, в результате три человека погибли и еще не менее 15 пострадали.

На этом фоне Владимир Зеленский 2 июня поручил проверить бомбоубежища по всей Украине. Президента тут же заподозрили в сознательном срыве работы бомбоубежищ с целью провокации — чтобы потом можно было обвинить Россию в жертвах среди мирного населения.

Это не первый раз, когда подчиненные ругают украинского президента. Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал ВСУ Сергей Кривонос унизил Владимира Зеленского за неспособность трезво оценивать ситуацию.