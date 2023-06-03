В России ограничили число рабочих часов для таксистов

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 19 0

Таксистам в России будет запрещено работать более 12 часов в сутки с 1 сентября

В России ограничили число рабочих часов для таксистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Читайте нас в: Дзен Новости

Физлицам нельзя будет заниматься частным извозом более 12 часов в сутки. Да и для такой рабочей смены придется выполнить несколько условий.

Таксистам-физлицам будет запрещено работать более 12 часов в сутки с 1 сентября. Нормы рабочего времени и отдыха для этой категории водителей определило правительство.

В постановлении говорится, что таксисты-физлица должны работать не более 40 часов в календарную неделю, а при пятидневке каждая смена не должна длиться более восьми часов.

Если условия работы иные, то таксист может возить людей дольше в конкретный день или неделю. Но количество рабочих часов в месяц не должно превышать 160 часов. Такую схему в правительстве назвали «суммированным учетом рабочего времени».

«При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать десять часов. Увеличение этого времени, но не более чем на два часа, допускается <…> в целях завершения заказа легкового такси», — уточняется в постановлении.

В документе также говорится, что эти правила будут действовать более пяти лет — до 1 марта 2029 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что службы заказа такси будут отвечать за отсутствие ОСАГО у водителей. По статистике, полис «автогражданки» имеет при себе только каждый третий таксист в России.

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.88
-0.09 87.10
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Автор песни «Бухгалтер» Виталий Окороков госпитализирован в Москве
11:13
«Ура!» — Анна Семенович сделала важное заявление на свадьбе Булановой
11:04
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием 12 машин — первые кадры
10:58
Техника пятидесятилетней давности: в британской армии назревает катастрофа
10:44
Главу фонда капремонта в Красноярском крае задержали по делу о взятке в 12 миллионов
10:29
В России ограничили число рабочих часов для таксистов

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Валерий Сюткин о своей фигуре: «Я король вялого фитнеса!»
Стриженова рассказала про проделки спасенной белки, что живет в их семье: «Тын-тын»
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео