Техника пятидесятилетней давности: в британской армии назревает катастрофа

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Express: британская армия находится в ужасном положении из-за 50-летнего оборудования

Техника пятидесятилетней давности: в британской армии назревает катастрофа

Фото: www.globallookpress.com / Geraint Nicholas

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По мнению эксперта, Лондон не может оставаться надежным союзником НАТО.

Военнослужащие Великобритании жалуются, что армия нуждается в кардинальных изменениях из-за слишком старой техники. Об этом пишет обозреватель Майкл Ноулз в материале для Express.

«Задержки с модернизацией заставили войска полагаться на оборудование, которому более полувека. Глав ведомств призывают предоставить армии современные, передовые системы, поскольку угроза из-за рубежа усиливается», —говорится в сообщении.

Бывший министр обороны Марк Франсуа заявил, что солдаты армии Великобритании прекрасно обучены, но им не хватает хорошей военной техники, которые они заслуживают. Он приводит в пример боевую машина пехоты Warrior, которую поступила им впервые аж в 1984 году, а основной боевой танк Challenger 2 — в 1998 году. При этом, новое оружие покупается с огромным опозданием. Плюс, его цена превышает выделенный бюджет. По итогу, британская армия вынуждена использовать то, что они закупили 50 лет назад.

Журналист Ноулз сделал вывод, что в таком случае Лондон не сможет больше оставаться надежным союзником по НАТО. По крайней мере, до тех пор, пока не улучшит свою армию.

До этого стало известно о том, что запасы западной военной техники для Украины заканчиваются: Великобритания и другие страны вынуждены покупать больше оружия, чем предоставлять его из национальных запасов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Британии признались, что запасы техники для Украины истощаются.

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