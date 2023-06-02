«Увидели реальность»: в Британии признались, что запасы техники для Украины истощаются

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Министр обороны Британии Уоллес: запасы техники для отправки Украине на Западе на исходе

«Увидели реальность»: в Британии признались, что запасы техники для Украины истощаются

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Тема:
Спецоперация

Конфликт затягивается, а оружие заканчивается.

Запасы западной военной техники для Украины заканчиваются. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете Washington Post.

По его словам, вместо того, чтобы оказывать на Киев давление для мирных переговоров с РФ, Запад продолжает предоставлять оружие Украине. По итогу, конфликт только затягивается.

«Но мы увидели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается военная техника, которую можно передать», — заявил Уоллес.

Также он добавил, что Великобритания и другие страны вынуждены покупать больше оружия, чем предоставлять его из национальных запасов.

До этого стало известно о том, что Киев получит сотни зенитных ракет и сотни ударных беспилотников большой дальности — более 200 километров от Великобритании. Париж придерживается мнения, что сегодня режим Владимира Зеленского нуждается в другом — бронетехнике, танках и артиллерии.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Британия предоставит Киеву новый пакет военной помощи.

Тема:
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