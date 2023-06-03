«Что-то не узнаю»: Пелагея удивила новым внешним видом после недели детокса

Певица получила множество комплиментов.

Певица Пелагея провела неделю в Кисловодске. В этом городе она остановилась в пятизвездочном оздоровительном отеле, где устроила себе детокс. Артистка придерживалась правильного питания, наслаждалась минеральными водами Кавказа и ходила на процедуры. Также исполнительница народных песен гуляла по территории отеля, медитировала и приобщалась к тибетским практикам.

Многие пользователи оценили результат детокса.

«Что-то не узнаю»;

«Как похорошела»;

«Поля, отличная форма»;

«Вот это лайфхак, надо запомнить!», — написали поклонники.

Дочь Пелагеи с малых лет придерживается принципов правильного питания. Еще в возрасте трех лет Таисия заявила о том, что нужно потреблять пищу исключительно маленькими порциями.

«Много нельзя! Даже если очень хочется. Чтобы не треснуть», — с юмором цитировала певица слова наследницы.

Свою дочь Пелагея воспитывает в одиночку. С отцом малышки хоккеистом Иваном Телегиным они развелись. Разрыв был громким.

Экс-супруги много раз виделись в суде и делили имущество. В одну из последних встречу они дробили квартиру артистки в одном из элитных жилых комплексов Москвы стоимостью 85 миллионов рублей, а также ее гонорары. Бывший избранник хотел присвоить половину, но суд встал на сторону исполнительницы.

Известно, что спортсмен строит отношения с бизнесвумен по имени Мария Гончар, с которой он начал общаться еще женатым. Сама Пелагея после развода перестала афишировать личную жизнь. Также она редко делится фотографиями подрастающей дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пелагея опубликовала редкое видео с шестилетней дочерью Таисией.