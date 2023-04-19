Пелагея опубликовала редкое видео с шестилетней дочерью Таисией

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17

Певица воспитывает единственную наследницу, которую родила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. После развода девочка осталась с мамой.

Пелагея опубликовала редкое видео с шестилетней дочерью Таисией

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Певица Пелагея сделала подарок своим поклонникам и опубликовала видео с шестилетней дочерью Таисией. Артистка перестала публично говорить о личной жизни после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, отцом девочки. Лицо малышки также редко украшает профили звезды в социальных сетях — там в основном информация о творчестве, предстоящих и минувших концертах. Тасю фанаты не видели вот уже два года.

На зацикленном видео девочка улыбалась и широко смотрела прямо в объектив. Этот момент радости Пелагея запечатлела, предположительно, в отпуске в теплых краях. Не так давно она завершила гастрольный тур по городам России, пришло время отдохнуть в семейном кругу.

ОписаниеАртистка с маленькой дочкой отдыхают вместе после завершения гастрольного тура. Фото: Instagram* / pelageya_insta

Телегин стал вторым супругом Пелагеи. В 2010-м она вышла замуж за режиссера Comedy Woman Дмитрия Ефимовича и сменила фамилию, спустя два года развелась и вернула девичью фамилию Ханова. Предложение руки и сердца от хоккеиста получила в 2016-м, этот брак до официального расторжения продержался четыре года. И в нем появилась на свет единственная дочь певицы.

Телегин, который, по слухам, потерял семью из-за неверности, уже снова связан брачными узами. Его избранницей стала бизнесвумен Мария Гончар. Поговаривают, отношения с ней спортсмен начал строить еще женатым человеком. Пелагея наотрез отказалась делиться подробностями развода, раздела имущества, сопровождавшегося упорными исками Телегина, и тем более связей мужа на стороне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Пелагеи отпраздновала шестой день рождения.

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