«В любом случае шикарна»: Наталья Штурм продемонстрировала фигуру в купальнике

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Полина Долгова
Полина Долгова 39 0

56-летняя Наталья Штурм похвасталась фигурой в купальнике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / nataliashturm; 5-tv.ru

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56-летняя исполнительница не упускает возможности продемонстрировать свое подтянутое тело.

Заслуженная артистка Наталья Штурм опубликовала фото, на котором запечатлена у бассейна в раздельном бикини. 

56-летняя звезда поинтересовалась у поклонников, поправилась она или, наоборот, похудела.

Одни заметили, что, судя по складкам на животе в сидячем положении, Штурм все-таки прибавила в весе. При этом были и те, кто успокоил исполнительницу, отметив, что это нормально для ее возраста, поскольку кожа имеет свойство стареть.

«Живите спокойно и не заморачивайтесь», — написал подписчик.

Многие поклонники считают, что для своих лет певица выглядит «просто прекрасно».

«Классная фигура»;

«Постарела… А так все хорошо»;

«Не знаю, но в любом случае шикарна», — написали подписчики Штурм.

Прежде артистка рассказала, что выполняет спортивные упражнения даже на пляже. Знаменитость считает, что фитнесом можно заниматься везде.

«Не давайте мышцам лениться, потом сложнее будет прийти в норму. 10-15 минут в день активных упражнений вам пойдет на пользу», — рекомендовала певица.

Также Штурм призналась, что не приемлет хирургического вмешательства, поскольку всегда может привести себя в порядок самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм пострадала в океане.

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